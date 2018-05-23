МИД РФ отчитался о резком падении зарплат боевиков ИГ из-за успеха российской спецоперации в Сирии

Интерфакс
06:07, 23 мая 2018
Надежный источник

Успешные действия российских военных в рамках спецоперации в Сирии привели, в числе прочего, к тому, что зарплаты боевиков террористической организации «Исламское государство» снизились на 90% по сравнению с 2016 годом. Об этом объявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

По оценкам МИД, рассказал Феоктистов, бюджет ИГ в 2017 году сократился до 400 миллионов долларов (с 1,8 миллиарда долларов в 2014 году). Успешная спецоперация в Сирии, сообщил он, позволила перекрыть важнейшие каналы финансирования террористической организации, включая торговлю нефтью.

Феоктистов отметил, что ИГ продолжает выплачивать компенсации семьям погибших, однако доходы самих боевиков после падения на 90% стали «совсем мизерными».

О сокращении доходов «Исламского государства» и, как следствие, снижении в два раза зарплат боевиков в феврале 2016 года сообщал представители Минфина США Дэниел Глейзер. Снижение доходов ИГ он связывал с успехом операции международной коалиции во главе с США.
В июне 2017 года МИД России объявил о сокращении доходов ИГ в два раза.
В 2015 году издание The Financial Times в расследовании о финансовом устройстве ИГ сообщало, что на зарплату боевикам террористическая организация тратит около 600 миллионов долларов в год — более половины своих доходов на тот момент.

Доходы ИГ

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Говорят, Россия провалила испытания ракеты с ядерной энергетической установкой. Это правда? Отвечает Дмитрий Песков

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы