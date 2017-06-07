МИД России отчитался о сокращении доходов ИГ в два раза

В результате операций против «Исламского государства», проводимых Россией и международной коалицией во главе с США, доходы этой террористической организации сократились в два раза.

Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

«По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры ИГ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились <…> с 50 миллионов долларов до 12-20 миллионов долларов ежемесячно», — сказал Феоктистов.

США, по словам представителя МИД России, доложили, что с начала операции уничтожили около 2 тысяч бензовозов, перевозивших добытую ИГ нефть.

В свою очередь Россия, заявил Феоктистов, с сентября 2015 года, когда ВВС России начали операцию в Сирии, уничтожила около 4 тысяч бензовозов и десятки объектов по добыче и переработке нефти.