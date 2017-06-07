МИД России отчитался о сокращении доходов ИГ в два раза

Интерфакс
06:26, 7 июня 2017
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В результате операций против «Исламского государства», проводимых Россией и международной коалицией во главе с США, доходы этой террористической организации сократились в два раза.

Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

«По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры ИГ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились <…> с 50 миллионов долларов до 12-20 миллионов долларов ежемесячно», — сказал Феоктистов.

США, по словам представителя МИД России, доложили, что с начала операции уничтожили около 2 тысяч бензовозов, перевозивших добытую ИГ нефть.

В свою очередь Россия, заявил Феоктистов, с сентября 2015 года, когда ВВС России начали операцию в Сирии, уничтожила около 4 тысяч бензовозов и десятки объектов по добыче и переработке нефти.

Добыча и продажа нефти с захваченных месторождений считается основной статьей дохода запрещенного в РФ «Исламского государства».
В 2014 году ИГ, по версии Forbes, благодаря нефти стала самой богатой террористической организацией в мире с доходом в два миллиарда долларов. Однако уже в 2015 году, сообщал «Медузе» директор международной аналитической компании Control Risks Джонатан Вуд, доходы ИГ сократились до 1 миллиарда долларов в год, в том числе и из-за сокращения добычи нефти из-за авиаударов РФ и коалиции.
Россия проводит операцию ВВС в Сирии с сентября 2015 года. Международная коалиция, которую возглавляют США, начала операцию против ИГ в Сирии и Ираке в августе 2014 года.

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