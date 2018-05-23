Глава ВТБ объявил о прекращении сотрудничества с компаниями Дерипаски из-за санкций

Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями Олега Дерипаски, попавшего в американский санкционный список, и не выдает им новые кредиты. Об этом сообщил в интервью американской CNBC глава ВТБ Андрей Костин.

«Разумеется, мы не даем ему [Дерипаске] никаких новых денег, у нас нет никаких операций с ним», — сказал Костин, который сам находится в санкционном списке.

Глава ВТБ добавил, что банк ждет дальнейших решений Минфина США в отношении связанных с Дерипаской структур. «Мы его большой кредитор, — сказал Костин. — Мы должны получить свои деньги».

Комментируя российско-американские отношения в целом, Костин отметил, что «впервые с Карибского кризиса» люди в России, и, возможно в Америке, чувствуют возросшую опасность Третьей Мировой войны».

«Мир стал гораздо более опасным местом для жизни», — сказал глава ВТБ, добавив, что это «тревожит его больше чем санкции».