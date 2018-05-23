ЕСПЧ взыскал с России два миллиарда евро за 20 лет

С 1998 года Европейский суд по правам человека присудил по жалобам против России компенсации почти на два миллиарда евро. Об этом говорится в докладе фонда «Общественный вердикт».

Какую сумму Россия заплатила по постановлениям ЕСПЧ, в докладе не сообщается.

За 20 лет ЕСПЧ зарегистрировал более 148 тысяч жалоб против российских властей, из них более 136 тысяч были признаны неприемлемыми. По 4549 жалобам суд вынес постановления. Во многих из них идет речь о нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, отмечает РБК.

Чаще всего ЕСПЧ признавал, что Россия нарушила право на справедливый суд (упомянуто в 1093 постановлениях), запрет на пытки (994 постановления), право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления), право на жизнь (595 постановлений) и право собственности (593 постановления).