BBC News: адвокат Трампа получил сотни тысяч долларов с Украины за организацию встречи президента США с Порошенко

Адвокат президента США Майкл Коэн получил от 400 до 600 тысяч долларов за помощь в организации встречи Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году, сообщает BBC News со ссылкой на источники в Киеве.

По утверждению собеседников BBC News, бывшему помощнику Порошенко поручили установить канал связи между президентом Украины и Трампом. Он обратился за помощью к неназванному украинскому депутату, который через свои связи в еврейских организациях Нью-Йорка вышел на Коэна.

Как пишет BBC News, украинская сторона пыталась добиться сколько-нибудь продолжительной встречи Трамп и Порошенко вместо нескольких минут, запланированных Белым домом.

И предполагаемые участники истории с украинской стороны, и Майкл Коэн не подтвердили BBC News эту информацию.

Вопреки требованиям американского законодательства, Коэн действовал, не будучи зарегистрированным представителем Украины, пишет издание. Трампу о платежах известно не было.