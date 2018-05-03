Трамп признал, что вернул своему адвокату выплаченные Сторми Дэниелс деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернул своему адвокату Майклу Коэну деньги, выплаченные порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) за молчание о предполагаемой интимной связи между ней и Трампом.

Трамп заявил, что Дэниелс заплатили за прекращение «лживых и шантажных обвинений» и что подобные соглашения «очень распространены в среде знаменитых и богатых людей».

Ранее о том, что Трамп вернул Коэну выплаченные Дэниелс деньги, сообщил его юрист, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Юрист заявил, что Трамп не был в курсе деталей дела. И Джулиани, и Трамп подчеркнули, что выплаты никак не были связаны со средствами избирательной кампании, что являлось бы нарушением закона.