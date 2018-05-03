Трамп признал, что вернул своему адвокату выплаченные Сторми Дэниелс деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что вернул своему адвокату Майклу Коэну деньги, выплаченные порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) за молчание о предполагаемой интимной связи между ней и Трампом.
Трамп заявил, что Дэниелс заплатили за прекращение «лживых и шантажных обвинений» и что подобные соглашения «очень распространены в среде знаменитых и богатых людей».
Ранее о том, что Трамп вернул Коэну выплаченные Дэниелс деньги, сообщил его юрист, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Юрист заявил, что Трамп не был в курсе деталей дела. И Джулиани, и Трамп подчеркнули, что выплаты никак не были связаны со средствами избирательной кампании, что являлось бы нарушением закона.
Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн осенью 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи, которая, по словам актрисы, произошла между ними в 2006-2007 годы.
Трамп категорически отрицает, что состоял в отношениях с Дэниелс. Он отрицал, что знал о выплате ей 130 тысяч долларов, однако в конце апреля признал, что Коэн представлял его в этом деле.
Сторми Дэниелс подала на Трампа и Коэна в суд, требуя признать соглашение недействительным. Она также подала на Трампа отдельный иск, обвинив его в клевете.
В апреле ФБР провело обыск у Майкла Коэна и изъяло документы, связанные с выплатой денег Сторми Дэниелс.