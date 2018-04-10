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ФБР провела обыск у юриста Трампа Майкла Коэна. У него изъяли документы, связанные с порноактрисой Сторми Дэниелс

The New York Times
22:32, 9 апреля 2018
Надежный источник

Сотрудники ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Майкла Коэна, личного юриста президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times cо ссылкой на адвоката Коэна Стивена Райана.

По словам Райана, обыск частично связан с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией и предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.

Сотрудники ФБР, в частности, изъяли переписку Коэна с Дональдом Трампом, а также документы, связанные с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), сообщают The New York Times и CNN со ссылкой на источники.

Как заявил CNN анонимный источник в Белом доме, Трамп заранее знал, что в офисе Коэна пройдет обыск, и смотрел репортажи об этом по телевизору.

По данным The Washington Post, Майкл Коэн является одним из самых близких советников Трампа с 2007 года.
В 2017 году Коэн выступал перед Конгрессом США в связи планами построить Trump Tower в Москве. В надежде получить одобрение на строительство в 2015 году юрист писал, в частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Проект так и не был реализован.
Порноактриса Сторми Дэниелс в 2016 году заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей рассказывать о своей связи с Трампом в 2006-2007 годах, и получила за это 130 тысяч долларов. Коэн заявил, что заплатил ей из личных средств.

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