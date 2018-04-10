ФБР провела обыск у юриста Трампа Майкла Коэна. У него изъяли документы, связанные с порноактрисой Сторми Дэниелс

Сотрудники ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Майкла Коэна, личного юриста президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times cо ссылкой на адвоката Коэна Стивена Райана.

По словам Райана, обыск частично связан с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией и предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.

Сотрудники ФБР, в частности, изъяли переписку Коэна с Дональдом Трампом, а также документы, связанные с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), сообщают The New York Times и CNN со ссылкой на источники.

Как заявил CNN анонимный источник в Белом доме, Трамп заранее знал, что в офисе Коэна пройдет обыск, и смотрел репортажи об этом по телевизору.