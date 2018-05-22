В РЖД предложили создавать «черные списки» пассажиров

РИА Новости
07:13, 22 мая 2018
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РЖД рассматривает возможность создания «черных списков» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости.

По словам Белозерова, в «черные списки» пассажиров предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения.

При этом гендиректор РЖД отметил, что в некоторых случаях железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения.

«Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — сказал Белозеров.

Сроков, когда могут заработать такие «черные списки» железнодорожных дебоширов, Белозеров не назвал. «Пока нет точных сроков. Мы сейчас эти изменения только прорабатываем», — добавил он.

РИА Новости
В ноябре Госдума приняла законопроект, разрешающий авиакомпаниями составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке.
В декабре президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из подразделений РЖД не исключил, что практика «черных списков» может быть распространена и на перевозки по железным дорогам.
В январе глава «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками в поездах дальнего следования) Петр Иванов рассказал, что «черные списки», в которых вносят нарушивших правила пассажиров, уже существуют. Никаких мер к фигурантам «черных списков» компания применить не может, сообщил Иванов, лишь предупредить проводников о потенциально опасном пассажире.
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