В РЖД предложили создавать «черные списки» пассажиров

РЖД рассматривает возможность создания «черных списков» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости.

По словам Белозерова, в «черные списки» пассажиров предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения.

При этом гендиректор РЖД отметил, что в некоторых случаях железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения.

«Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — сказал Белозеров.