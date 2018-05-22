В РЖД предложили создавать «черные списки» пассажиров
РЖД рассматривает возможность создания «черных списков» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости.
По словам Белозерова, в «черные списки» пассажиров предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения.
При этом гендиректор РЖД отметил, что в некоторых случаях железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения.
«Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — сказал Белозеров.
Сроков, когда могут заработать такие «черные списки» железнодорожных дебоширов, Белозеров не назвал. «Пока нет точных сроков. Мы сейчас эти изменения только прорабатываем», — добавил он.