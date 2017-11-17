Госдума разрешила авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» и отказывать попавшим в них пассажирам в перевозке. Соответствующая поправка будет внесена в Гражданский кодекс.

Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносится положение, согласно которому копия протокола о «невыполнении лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» будет в обязательном порядке направляться в авиакомпанию.