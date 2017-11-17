Госдума разрешила авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» и отказывать попавшим в них пассажирам в перевозке. Соответствующая поправка будет внесена в Гражданский кодекс.
Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносится положение, согласно которому копия протокола о «невыполнении лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» будет в обязательном порядке направляться в авиакомпанию.
В 2016 году руководство крупнейшей российской авиакомпании — «Аэрофлота» — предложило разрешить авиаперевозчикам составлять «черные списки» пассажиров, совершивших грубые правонарушения на борту, чтобы впоследствии отказывать им в перевозке. «Аэрофлот» также предложил держать на борту средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники, и ужесточить ответственность за авиадебоши. Предложения авиакомпании, как сообщалось тогда, поддержал президент РФ Владимир Путин.
Законопроект о «черных списках», одобренный Госдумой 17 ноября, был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов в июне 2017 года.