Суд оправдал жительницу Находки, убившую мужа. Он избивал ее несколько лет

Апелляционная инстанция оправдала Галину Каторову из Находки, приговоренную к трем годам колонии за убийство мужа. Об этом написала в фейсбуке адвокат Каторовой Елена Соловьева (запись открыта только «для друзей»).

По словам Соловьевой, Каторову в ближайшие несколько часов должны отпустить из СИЗО.