Суд оправдал жительницу Находки, убившую мужа. Он избивал ее несколько лет
Апелляционная инстанция оправдала Галину Каторову из Находки, приговоренную к трем годам колонии за убийство мужа. Об этом написала в фейсбуке адвокат Каторовой Елена Соловьева (запись открыта только «для друзей»).
По словам Соловьевой, Каторову в ближайшие несколько часов должны отпустить из СИЗО.
Галина Каторова в марте 2017 года убила в Находке мужа Максима Каторова, который избивал ее на протяжении нескольких лет. Каторовы приехали в Находку из Владивостока. Галина неоднократно жаловалась на избиения в полицию, но затем отзывала заявления, помирившись с мужем. В марте 2017 года, когда муж в очередной раз начал ее избивать, Каторова несколько раз ударила его ножом.
Первоначально Каторова обвинялась по статье 105 УК РФ («убийство»), однако затем обвинение было переквалифицировано на статью 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
В феврале суд приговорил Каторову к трем годам колонии, не став предоставлять ей отсрочку, несмотря на малолетнего ребенка. Обвинение просило семь лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдании Каторовой и обжаловала приговор.