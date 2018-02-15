Жительница Находки приговорена к трем годам за убийство мужа. Он избивал ее несколько лет
Галина Каторова из Находки приговорена к трем годам колонии за убийство мужа, сообщила «Медузе» ее адвокат Елена Соловьева.
Суд, по словам Соловьевой, отказался предоставить Каторовой отсрочку в исполнении наказания, несмотря на то, что у нее малолетний ребенок.
Первоначально, напомнила адвокат, Каторова обвинялась по статье 105 УК РФ («убийство»), однако обвинение удалось переквалифицировать на статью 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Прокуратура требовала приговорить Каторову к семи годам колонии.
Соловьева сообщила, что будет обжаловать приговор.
Галина Каторова в марте 2017 года убила мужа Максима Каторова, который избивал ее на протяжении нескольких лет. Каторова неоднократно жаловалась на избиения в полицию, но затем мирилась с мужем и отзывала заявление. В марте 2017 года, когда муж в очередной раз начал ее избивать, Каторова несколько раз ударила его ножом.