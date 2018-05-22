Двоих соратников Навального арестовали на 30 суток из-за акции 5 мая

Сергей Бойко
14:10, 22 мая 2018
Надежный источник

В Москве Тверской суд арестовал бывшего координатора московского и новосибирского штабов Алексея Навального Сергея Бойко на 30 суток по статье «повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий» (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Обновление. По той же статье на 30 суток арестовали и ведущего канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова.

По словам Бойко, его обвинили в организации несогласованной акции 5 мая в Москве из-за твита со ссылкой на блог Алексея Навального с анонсом акции. «Я вообще-то в Новосибирске был на новосибирском согласованном митинге», — заявил Бойко.

В протоколе, как сообщает активист, сказано что он «разместил твит 12 апреля, зная об отказе [мэрии согласовать акцию] 28 апреля».

Протестные акции 5 мая были организованы в связи с четвертой инаугурацией президента Владимира Путина и назывались «Он нам не царь». Во многих городах, в том числе в Москве, акции были не согласованы; по всей стране были задержаны около 1600 человек.
За организацию акции были задержаны как сам Алексей Навальный, так и многие его сторонники.
Сергей Бойко — бывший координатор новосибирского штаба Алексея Навального. В ноябре 2017 года он возглавил московский штаб, но, по словам сотрудника ФБК Николая Ляскина, уже не работает там.
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