Двоих соратников Навального арестовали на 30 суток из-за акции 5 мая

В Москве Тверской суд арестовал бывшего координатора московского и новосибирского штабов Алексея Навального Сергея Бойко на 30 суток по статье «повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий» (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Обновление. По той же статье на 30 суток арестовали и ведущего канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова.

По словам Бойко, его обвинили в организации несогласованной акции 5 мая в Москве из-за твита со ссылкой на блог Алексея Навального с анонсом акции. «Я вообще-то в Новосибирске был на новосибирском согласованном митинге», — заявил Бойко.

В протоколе, как сообщает активист, сказано что он «разместил твит 12 апреля, зная об отказе [мэрии согласовать акцию] 28 апреля».