Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об отставке

Евгений Ройзман заявил, что покидает пост мэра Екатеринбурга. Об этом Ройзман сказал на заседании городской думы, обсуждавшей вопрос об отмене прямых выборов мэра города.

По словам Ройзмана, сообщает «Интерфакс», отмена прямых выборов мэра «противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей».

«Я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее», — заявил он.

Ройзман подтвердил журналисту Ura.Ru, что его решение окончательное и изменению не подлежит.