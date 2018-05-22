Алексей Кудрин стал главой Счетной палаты

Госдума РФ
10:56, 22 мая 2018
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Госдума утвердила Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты РФ.

За его кандидатуру проголосовали 264 депутата, 43 парламентария высказались против, еще столько же воздержались от голосования.

В 2000-2011 годах Алексей Кудрин был министром финансов России. После отставки он возглавил некоммерческий «Комитет гражданских инициатив». В последние годы СМИ постоянно писали о том, что Кудрин может получить пост в правительстве — вплоть до должности премьер-министра.
Кандидатура Алексея Кудрина была внесена в парламент президентом России Владимиром Путиным. Глава Счетной палаты избирается сроком на шесть лет.
Предыдущий руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова стала вице-премьером по социальной политике и здравоохранению в новом правительстве Дмитрия Медведева.

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