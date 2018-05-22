Алексей Кудрин стал главой Счетной палаты
Госдума утвердила Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты РФ.
За его кандидатуру проголосовали 264 депутата, 43 парламентария высказались против, еще столько же воздержались от голосования.
В 2000-2011 годах Алексей Кудрин был министром финансов России. После отставки он возглавил некоммерческий «Комитет гражданских инициатив». В последние годы СМИ постоянно писали о том, что Кудрин может получить пост в правительстве — вплоть до должности премьер-министра.
Кандидатура Алексея Кудрина была внесена в парламент президентом России Владимиром Путиным. Глава Счетной палаты избирается сроком на шесть лет.
Предыдущий руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова стала вице-премьером по социальной политике и здравоохранению в новом правительстве Дмитрия Медведева.