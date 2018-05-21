Журналист Антон Красовский объявил об участии в выборах мэра Москвы. На выборах президента он работал в штабе Ксении Собчак

Журналист, директор благотворительного фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду выдвигаться не против [Сергея] Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит на праймериз „Яблока“, „Левого фронта“ или КПРФ. Я хочу выдвигаться как некая альтернатива вообще всему тому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе», — заявил Красовский.