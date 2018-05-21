Журналист Антон Красовский объявил об участии в выборах мэра Москвы. На выборах президента он работал в штабе Ксении Собчак
Журналист, директор благотворительного фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я буду выдвигаться не против [Сергея] Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит на праймериз „Яблока“, „Левого фронта“ или КПРФ. Я хочу выдвигаться как некая альтернатива вообще всему тому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе», — заявил Красовский.
Антон Красовский работал в штабе Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. Собчак позиционировала себя как кандидат «против всех». В 2012 году Красовский руководил штабом бизнесмена Михаила Прохорова, который также выдвигался в президенты России.
Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. В них собираются участвовать действующий мэр Сергей Собянин, а также муниципальный депутат Илья Яшин и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
После выдвижения Яшина Гудков заявил, что Яшин отстаивает личные интересы Алексея Навального, «полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову».
Незадолго до выборов президента в 2018 году Гудков объявил о создании партии вместе с Собчак.