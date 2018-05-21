Сторонник Навального объявил голодовку в челябинском спецприемнике. Его поддержали трое арестантов

Глава штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский, приговоренный к 25 суткам ареста за организацию акции «Он нам не царь», объявил голодовку в спецприемнике.

Как сообщает Znak.com, протест Золотаревского поддержали еще трое арестантов, которые не являются оппозиционными активистами и были задержаны за правонарушения, не связанные с акцией 5 мая.

Четверо арестованных жалуются на плохие условия содержания в изоляторе № 3 Челябинска. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту жалоб участников голодовки.