Сторонник Навального объявил голодовку в челябинском спецприемнике. Его поддержали трое арестантов

Znak.com
10:38, 21 мая 2018
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Глава штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский, приговоренный к 25 суткам ареста за организацию акции «Он нам не царь», объявил голодовку в спецприемнике.

Как сообщает Znak.com, протест Золотаревского поддержали еще трое арестантов, которые не являются оппозиционными активистами и были задержаны за правонарушения, не связанные с акцией 5 мая.

Четверо арестованных жалуются на плохие условия содержания в изоляторе № 3 Челябинска. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту жалоб участников голодовки.

«Там отвратительные матрасы, ужасное состояние раковин и душа, постельное белье, которое ни разу не менялось, отказ в обязательной выдачи предметов гигиены и чая, — уточнили в штабе Навального. — Также Бориса пытаются изолировать от других заключенных, выводя арестованных на прогулку не вместе, как это делалось раньше, а отдельно. Золотаревский требует проведения прокурорской проверки, устранения нарушений и привлечения администрации спецприемника к ответственности».

Znak.com
Акции «Он нам не царь», приуроченные к четвертой инаугурации Владимира Путина на президентский пост, состоялись 5 мая в несколько десятках городов России. По данным ОВД-Инфо, в общей сложности были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.
Челябинск стал третьим после Москвы и Санкт-Петербурга по численности задержанных на оппозиционных акциях. 5 мая в городе были задержаны более 200 человек.
Организатор акции «Он нам не царь», глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Акции 5 мая

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