Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Ведомости
19:52, 21 мая 2018
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Мэр Москвы Сергей Собянин, который состоит в «Единой России», планирует пойти на выборы в сентябре 2018 года самовыдвиженцем, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Собеседник, близкий к администрации президента, отметил, что такое решение принято, потому что в 2013 году Собянин тоже участвовал в выборах как самовыдвиженец. По информации источников, близких к столичной мэрии, личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — пояснил собеседник, близкий к мэрии.

«Единая Россия» будет помогать Собянину, заявил «Ведомостям» руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин.

«У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может. <…> Помощь мэру связана в первую очередь с прохождением муниципального фильтра, дальше будет зависеть от самой кампании — это помощь в сборе подписей, организации встреч», — сказал Смолкин.

Ведомости
Сергей Собянин состоит в «Единой России» с 2002 года. В 2010 году он был утвержден Мосгордумой на должность мэра, в 2013 году был избран на эту должность на прямых выборах, набрав 51% голосов.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Кроме Собянина, в них собираются участвовать муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и кандидат от ЛДПР Вадим Кумин. Также о своем участии в выборах объявил журналист Антон Красовский.
Кандидат на пост мэра Москвы в порядке самовыдвижения должен собрать около 36 тысяч подписей избирателей. Кроме того, и кандидату от партий, и самовыдвиженцу надо заручиться поддержкой не менее 6% муниципальных депутатов.
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