Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем
Мэр Москвы Сергей Собянин, который состоит в «Единой России», планирует пойти на выборы в сентябре 2018 года самовыдвиженцем, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.
Собеседник, близкий к администрации президента, отметил, что такое решение принято, потому что в 2013 году Собянин тоже участвовал в выборах как самовыдвиженец. По информации источников, близких к столичной мэрии, личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — пояснил собеседник, близкий к мэрии.
«Единая Россия» будет помогать Собянину, заявил «Ведомостям» руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин.
«У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может. <…> Помощь мэру связана в первую очередь с прохождением муниципального фильтра, дальше будет зависеть от самой кампании — это помощь в сборе подписей, организации встреч», — сказал Смолкин.