Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Мэр Москвы Сергей Собянин, который состоит в «Единой России», планирует пойти на выборы в сентябре 2018 года самовыдвиженцем, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Собеседник, близкий к администрации президента, отметил, что такое решение принято, потому что в 2013 году Собянин тоже участвовал в выборах как самовыдвиженец. По информации источников, близких к столичной мэрии, личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — пояснил собеседник, близкий к мэрии.

«Единая Россия» будет помогать Собянину, заявил «Ведомостям» руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин.