Швеция по буллитам обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею. Бронза — у США

IIHF
21:18, 20 мая 2018
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В финале чемпионата мира по хоккею 2018 года победила сборная Швеции. В финале шведы обыграли швейцарцев — основное время матча и овертайм закончились вничью (2:2), а по буллитам шведы оказались сильнее.

Финал чемпионата мира 2018 года — точно такой же, как в 2013 году. Тогда шведы также оказались сильнее швейцарцев.

Третье место на турнире заняла сборная США, обыграв несколькими часами ранее Канаду (4:1). Сборная России вылетела с чемпионата на стадии четвертьфинала, уступив в овертайме канадцам.

Для сборной Швеции этот титул чемпионов мира — 11-й в истории и второй подряд. В 2017 году они в финале обыграли канадцев, а третье место заняла Россия. До этого два чемпионата мира подряд выигрывала Канада.
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