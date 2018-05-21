В финале чемпионата мира по хоккею 2018 года победила сборная Швеции. В финале шведы обыграли швейцарцев — основное время матча и овертайм закончились вничью (2:2), а по буллитам шведы оказались сильнее.

Финал чемпионата мира 2018 года — точно такой же, как в 2013 году. Тогда шведы также оказались сильнее швейцарцев.

Третье место на турнире заняла сборная США, обыграв несколькими часами ранее Канаду (4:1). Сборная России вылетела с чемпионата на стадии четвертьфинала, уступив в овертайме канадцам.