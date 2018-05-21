Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку

Дело направлено на новое рассмотрение, во время которого Марцинкевич будет находиться под стражей.

Мосгорсуд отменил вынесенный в 2017 году приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак.

Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Марцинкевича к 9 годам колонии строгого режима в июле 2017 года. Он был признан виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Приговор был вынесен за серию акций «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых Марцинкевич и его соратники «под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков» совершали нападения на предполагаемых наркоторговцев.

Приговор 2017 года стал для Тесака четвертым. Ранее его трижды судили за возбуждение ненависти.