Британские парламентарии увидели в российских «грязных деньгах» угрозу национальной безопасности страны

Британские парламентарии призвали правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента.

В документе отмечается, что, несмотря на жесткую риторику в адрес России после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными.

В Лондон продолжают поступать деньги союзников Путина, прячущих или отмывающих свои коррумпированные активы, говорится в докладе. Эти «грязные деньги» поддерживают кампанию российского президента по подрыву мировой правовой системы и угрожают национальной безопасности Великобритании, полагают парламентарии.