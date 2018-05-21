Британские парламентарии увидели в российских «грязных деньгах» угрозу национальной безопасности страны

Парламент Великобритании
06:18, 21 мая 2018
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Британские парламентарии призвали правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента.

В документе отмечается, что, несмотря на жесткую риторику в адрес России после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными.

В Лондон продолжают поступать деньги союзников Путина, прячущих или отмывающих свои коррумпированные активы, говорится в докладе. Эти «грязные деньги» поддерживают кампанию российского президента по подрыву мировой правовой системы и угрожают национальной безопасности Великобритании, полагают парламентарии.

Великобритания не серьезно относится к полному спектру наступательных мер президента Путина. Мы призываем правительство ввести больше индивидуальных санкций против лиц, связанных с Кремлем, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также разработать меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека. (англ. яз.)

Парламент Великобритании
В марте власти Великобритании объявили, что Россия причастна к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
Премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте, сказала, что Великобритания продолжит использовать все возможности законодательства «против опасных преступников и коррумпированных элит». «Для этих людей — и их денег — в нашей стране нет места», — подчеркнула она.
Тогда же стало известно, что Великобритания работает над собственной версией так называемого «списка Магнитского». В него могут попасть до 49 россиян, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Соответствующий «Закон Магнитского» уже был принят в США в 2012 году.
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