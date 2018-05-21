Британские парламентарии увидели в российских «грязных деньгах» угрозу национальной безопасности страны
Британские парламентарии призвали правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента.
В документе отмечается, что, несмотря на жесткую риторику в адрес России после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными.
В Лондон продолжают поступать деньги союзников Путина, прячущих или отмывающих свои коррумпированные активы, говорится в докладе. Эти «грязные деньги» поддерживают кампанию российского президента по подрыву мировой правовой системы и угрожают национальной безопасности Великобритании, полагают парламентарии.
Великобритания не серьезно относится к полному спектру наступательных мер президента Путина. Мы призываем правительство ввести больше индивидуальных санкций против лиц, связанных с Кремлем, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также разработать меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека. (англ. яз.)