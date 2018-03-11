The Telegraph: Великобритания разрабатывает свою версию «списка Магнитского»

Разработка законопроекта началась до того, как в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отмечает The Telegraph. Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента Великобритании.

По информации The Telegraph, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд договорились, что страна разработает свою версию так называемого «списка Магнитского». Как ожидается, в него попадут 49 человек, причастных, по мнению британских властей, к внесудебным казням и пыткам. Ограничения против фигурантов списка будут предусматривать отказ в выдаче виз и заморозку активов.

Власти Великобритании планируют ввести санкции против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Telegraph.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Поводом для этого стала смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего с фондом Hermitage Capital. В фонде арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.

По «закону Магнитского» власти США вводят санкции против людей, которых считают причастным к нарушению прав человека. Им запрещается въезд в страну, а их активы на территории США замораживаются. Аналогичные законы действуют также в Канаде и нескольких европейских странах.

Британский парламент принял поправки в законодательство, схожие с «законом Магнитского», в феврале 2017 года. Они позволили отказывать в визе людям, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, и замораживать их активы в Великобритании. Поправки не включали в себя пофамильный санкционный список.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правоохранительные органы Великобритании расценивают это как покушение на убийство. По неофициальным данным, полиция подозревает Россию в причастности к отравлению Скрипаля, поскольку там он был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж.