The Bell: Абрамовичу не продлили британскую визу

Власти Великобритании не продлили инвестиционную визу Роману Абрамовичу, в связи с чем бизнесмен был вынужден покинуть страну и, в частности, пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Предыдущая виза Абрамовича истекла около трех недель назад. По данным The Bell, бизнесмен не получил официального отказа в получении новой визы, британские власти продолжают рассматривать его заявку.

Обновление. РИА Новости также сообщает со ссылкой на источник в окружении Абрамовича, что речь идет не об отказе в выдаче визы, а о затянувшихся сроках рассмотрения документов. «Сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — сказал источник.