The Bell: Абрамовичу не продлили британскую визу
Власти Великобритании не продлили инвестиционную визу Роману Абрамовичу, в связи с чем бизнесмен был вынужден покинуть страну и, в частности, пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.
Предыдущая виза Абрамовича истекла около трех недель назад. По данным The Bell, бизнесмен не получил официального отказа в получении новой визы, британские власти продолжают рассматривать его заявку.
Обновление. РИА Новости также сообщает со ссылкой на источник в окружении Абрамовича, что речь идет не об отказе в выдаче визы, а о затянувшихся сроках рассмотрения документов. «Сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — сказал источник.
По данным базы ADS-B Exchange (в ней агрегируются данные с транспондеров самолетов по всему миру), в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.
Британские власти выдают инвестиционную визу в обмен на вложения в экономику Великобритании в размере не менее двух миллионов фунтов стерлингов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте 2018 года пообещала проверить систему выдачи виз иностранным инвесторам. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что в рамках проверки предстоит изучить обстоятельства выдачи виз 700 гражданам России за период с 2008 по 2015 год.