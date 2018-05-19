В Саудовской Аравии арестовали несколько активисток, борющихся за права женщин

Yahoo News
16:23, 19 мая 2018
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В Саудовской Аравии арестовали семерых активистов, борющихся за права женщин, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Среди задержанных двое мужчин и пятеро женщин, в том числе блогер Эман аль-Нафьян, активистки Азиза Аль-Юсеф и Лоуджан Хатлуль, которую уже дважды арестовывали, в том числе за попытку въехать в страну на машине.

Представители властей заявили, что задержанных подозревают в «попытках подорвать безопасность и стабильность королевства» и в «подозрительных контактах с иностранными государствами», передает AFP.

«Саудовский наследный принц хочет дать понять всем гражданам, что они его поданные, которые должны быть благодарны ему за свободы, но не должны требовать никаких прав», — заявили Al-Jazeera в Human Rights Watch.

Гонения происходят в момент, когда в королевства отменяется ряд многолетних ограничений, наложенных на поведение женщин. Отмена запрета на вождение женщин назначена на 24 июня. <…> Задержанные не только боролись против отмены запрета на вождения, но и выступали против закона о мужском опекунстве женщин (англ. яз.).

Yahoo News
В Саудовской Аравии в 2017 году были объявлены реформы, ослабляющие возложенные на женщин запреты. В частности, женщинам было решено позволить водить машину и посещать спортивные соревнования. 
Либерализацию связывают с именем наследника саудовского престола принца Мухаммада бин Салман, который объявил о планах масштабного обновления страны, в том числе экономического.

Женщины в Саудовской Аравии

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