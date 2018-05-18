В Донбассе попала под обстрел съемочная группа ВГТРК

Вести
10:41, 18 мая 2018
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На юго-востоке Украины съемочная группа ВГТРК попала под обстрел со стороны украинских военных, сообщается на сайте «Вести».

В результате был ранен звукооператор Игорь Уклеин. Собеседник «Интерфакса» заявил, что оператор также нуждается в медицинской помощи. Агентство сообщает, что оба они получили контузию.

По сообщению «Вестей», в результате того же обстрела был убит командир одного из батальонов самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Мамиев (позывной «Мамай»). 

Ранее сообщалось, что командир батальона «Пятнашка» был ранен в голову, живот и грудь районе Авдеевки. Врачи не смогли его спасти. 

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