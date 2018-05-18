Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»

«Ливийская модель была совершенно другой. Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы вошли и уничтожили его. И мы сделали то же самое с Ираком», — заявил Дональд Трамп. (англ.яз.)