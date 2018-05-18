Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»
Президент США Дональд Трамп назвал возможным развитие событий в Северной Корее по «ливийской модели», если со страной не будет заключено соглашение о ядерном разоружении. Об этом американский лидер заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Чтобы не повторить судьбу главы Ливии Муаммара Каддафи, Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну следовать «южнокорейскому сценарию».
«Ливийская модель была совершенно другой. Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы вошли и уничтожили его. И мы сделали то же самое с Ираком», — заявил Дональд Трамп. (англ.яз.)
Дональд Трамп и Чен Ын должны провести переговоры в Сингапуре 12 июня. Это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США и лидера Северной Кореи. На них будут обсуждаться денуклеаризация КНДР и вывод американских войск из Южной Кореи.
15 мая Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.