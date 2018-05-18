Обвиняемому в мошенничестве бывшему замминистра культуры Пирумову вызвали скорую в суд

Пирумову вызвали скорую. Ждать врачей он будет в конвойном помещении, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Обвиняемому в мошенничестве бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову стало плохо в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Григорий Пирумов был задержан 17 мая по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий публичной библиотеки Эрмитажа. Еще одним обвиняемым по этому делу является глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Подконтрольная Колесникову компания Мехстройтранс» заключила контракт с Эрмитажем в 2015 году. Предполагается, что выбор подрядчика лоббировал Пирумов, который на тот момент был замглавы Минкультуры. В 2017 году Эрмитаж расторг контракт с «Мехстройтранс», обвинив подрядчика в отставании от графика работ. Теперь музей утверждает, что «Мехстройтранс» не вернул 860 миллионов рублей неосвоенного аванса.