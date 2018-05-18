На месте крушения пассажирского «Боинга» на Кубе нашли выживших

По сообщению издания, они находятся в критическом состоянии и отправлены в больницу.

На месте крушения пассажирского «Боинга», разбившегося на Кубе 18 мая, найдены по меньшей мере трое выживших. Об этом сообщает газета Компартии Кубы Granma.

Пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 113 человек, в том числе 104 пассажира, разбился 18 мая в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване вскоре после взлета. Информации о возможных причинах крушения пока нет.

Самолет эксплуатировался кубинской авиакомпанией Cubana de Aviación и должен был выполнить внутренней рейс в город Ольгин.