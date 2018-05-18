На Кубе при взлете разбился пассажирский «Боинг», на борту находились более 100 человек

На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737.

На борту находились 113 человек, сообщает El Pais со ссылкой на AFP. 104 из них были пассажирами, пишет газета Granma. Cамолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

Самолет вылетел из аэропорта имени Хосе Марти в 12:08 по местному времени (19:08 по Москве) и во время взлета упал между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, пишет Granma.

Аэропорт имени Хосе Марти продолжает работу, пишет El Pais.

По предварительным данным, самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике и управлялся иностранным экипажем, пишет El Pais. Сообщалось, что самолет принадлежал итальянской авиакомпании Blue Panorama Airlines, но в компании это опровергли.

На месте крушения находятся спасательные службы. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель, также выехавший туда, заявил, что число погибших, «похоже, будет высоким».

Primeras imágenes del accidente aéreo en Cuba CiberCuba