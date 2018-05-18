Morgan Stanley предупредил о рецессии в России при ужесточении американских санкций

Ужесточение американских санкций в отношении России, если их действие будет распространяться на системообразующие госкомпании, приведет к рецессии. Об этом говорится в прогнозе банка Morgan Stanley, с которым ознакомилось РБК.

Негативный эффект от таких санкций не сможет нивелировать даже рост мировых цен на нефть до 70 долларов за баррель, считают аналитики Morgan Stanley.

Внесение каких именно российских системообразующих госкомпаний в санкционный список может спровоцировать рецессию, в Morgan Stanley уточнять не стали.

Также Morgan Stanley ухудшил прогноз для российской экономики по базовому сценарию, не предполагающему ужесточение санкций. Аналитики банка теперь считают, что ВВП России вырастет в 2018 году на 1,8% (ранее предполагался рост на 2,3%).