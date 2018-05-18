Министром сельского хозяйства России станет сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева

Интерфакс
11:06, 18 мая 2018
Надежный источник

Министром сельского хозяйства в новом составе правительства России станет глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Его кандидатуру президенту Владимиру Путину представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В предыдущем составе правительства Минсельхоз возглавлял бывший губернатор Краснодарского Края Александр Ткачев.

Дмитрию Патрушеву 40 лет. С 2010 года он возглавляет правление принадлежащего государству Россельхозбанка. Патрушев — доктор экономических наук. Сообщество «Диссернет» находило некорректные заимствования как в его кандидатской, так и в докторской диссертации.
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