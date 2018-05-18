Министром сельского хозяйства России станет сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева
Министром сельского хозяйства в новом составе правительства России станет глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.
Его кандидатуру президенту Владимиру Путину представил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В предыдущем составе правительства Минсельхоз возглавлял бывший губернатор Краснодарского Края Александр Ткачев.
Дмитрию Патрушеву 40 лет. С 2010 года он возглавляет правление принадлежащего государству Россельхозбанка. Патрушев — доктор экономических наук. Сообщество «Диссернет» находило некорректные заимствования как в его кандидатской, так и в докторской диссертации.