Илья Варламов отказался от участия в выборах мэра Москвы

Блогер Илья Варламов сообщил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году.

По его словам, изначально он хотел использовать выборы для донесения своих идей до новой аудитории, но теперь понял, что сейчас «гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике».

Варламов сказал, что решил не использовать выборы «для самопиара и как трибуну для своих идей» и «готов поддержать независимых кандидатов».