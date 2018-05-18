Илья Варламов отказался от участия в выборах мэра Москвы

Varlamov.ru
16:08, 18 мая 2018
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Блогер Илья Варламов сообщил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году.

По его словам, изначально он хотел использовать выборы для донесения своих идей до новой аудитории, но теперь понял, что сейчас «гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике».

Варламов сказал, что решил не использовать выборы «для самопиара и как трибуну для своих идей» и «готов поддержать независимых кандидатов».

«Я готов работать на объединение, готов поддержать независимых кандидатов. Ну и ваша поддержка будет нужна. В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семеныча», — заявил Варламов.

Varlamov.ru
Илья Варламов заявил, что размышляет о возможности пойти кандидатом на выборы мэра Москвы, в середине апреля. Он предположил, что другие возможные соперники действующего мэра Сергея Собянина «все равно пересрутся». Ранее Варламова и его фонд «Городские проекты» подозревали в связях с московскими властями, но он отвергал эти обвинения.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. О желании участвовать в них уже объявили, в частности, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. И Гудков, и Яшин говорили о необходимости провести праймериз для выбора кандидата от оппозиции.
В 2012 году Варламов заявлял, что готов выдвинуться в мэры Омска, но потом снял свою кандидатуру из-за того, что не смог собрать подписи.
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