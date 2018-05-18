Илья Варламов отказался от участия в выборах мэра Москвы
Блогер Илья Варламов сообщил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году.
По его словам, изначально он хотел использовать выборы для донесения своих идей до новой аудитории, но теперь понял, что сейчас «гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике».
Варламов сказал, что решил не использовать выборы «для самопиара и как трибуну для своих идей» и «готов поддержать независимых кандидатов».
«Я готов работать на объединение, готов поддержать независимых кандидатов. Ну и ваша поддержка будет нужна. В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семеныча», — заявил Варламов.