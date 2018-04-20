«Есть возможность использовать выборы, чтобы донести свои идеи». Блогер Илья Варламов выдвинулся в мэры Москвы

Блогер Илья Варламов объявил, что хочет пойти кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом он рассказал в своем блоге на ютьюбе.

Он заметил, что альтернативы действующему мэру Сергею Собянину нет, так как у его оппонентов нет достаточных ресурсов. «В этой ситуации есть возможность использовать выборы, чтобы донести свои идеи», — сказал блогер. Для этого он намерен использовать доступ к СМИ в качестве кандидата.

Варламов также перечислил основных соперников Собянина: Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и партию «Яблоко». «Конечно, время покажет — не хочу каркать. Но что-то мне подсказывает, что все все равно пересрутся», — резюмировал Варламов.

Он обозначил основные пункты своей программы:

Перестать заигрывать с федеральными властями — мэр Москвы должен представлять интересы москвичей Вернуть Кремль людям, убрать оттуда администрацию президента Демонтировать заборы, разблокировать крыши и подвалы Поощрять местное самоуправление, вернуть полномочия муниципальным депутатам Убрать памятник Петру I, снести торговые центры на привокзальных площадях Тратить больше средств в интересах пешеходов, создать для этого отдельное ведомство, развивать велодвижение, вернуть троллейбусы, сделать въезд в город платным для автомобилей Ликвидировать служебный транспорт и парковки для чиновников, «они должны жить обычной жизнью москвича» Ликвидировать подземные переходы в пределах Садового кольца, заменив их «зебрами», вернуть туда сады, запретить въезд внутрь Бульварного кольца