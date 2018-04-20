«Есть возможность использовать выборы, чтобы донести свои идеи». Блогер Илья Варламов выдвинулся в мэры Москвы
Блогер Илья Варламов объявил, что хочет пойти кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом он рассказал в своем блоге на ютьюбе.
Он заметил, что альтернативы действующему мэру Сергею Собянину нет, так как у его оппонентов нет достаточных ресурсов. «В этой ситуации есть возможность использовать выборы, чтобы донести свои идеи», — сказал блогер. Для этого он намерен использовать доступ к СМИ в качестве кандидата.
Варламов также перечислил основных соперников Собянина: Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и партию «Яблоко». «Конечно, время покажет — не хочу каркать. Но что-то мне подсказывает, что все все равно пересрутся», — резюмировал Варламов.
Он обозначил основные пункты своей программы:
- Перестать заигрывать с федеральными властями — мэр Москвы должен представлять интересы москвичей
- Вернуть Кремль людям, убрать оттуда администрацию президента
- Демонтировать заборы, разблокировать крыши и подвалы
- Поощрять местное самоуправление, вернуть полномочия муниципальным депутатам
- Убрать памятник Петру I, снести торговые центры на привокзальных площадях
- Тратить больше средств в интересах пешеходов, создать для этого отдельное ведомство, развивать велодвижение, вернуть троллейбусы, сделать въезд в город платным для автомобилей
- Ликвидировать служебный транспорт и парковки для чиновников, «они должны жить обычной жизнью москвича»
- Ликвидировать подземные переходы в пределах Садового кольца, заменив их «зебрами», вернуть туда сады, запретить въезд внутрь Бульварного кольца
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. О своем намерении участвовать в них уже объявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Собственные праймериз также проводят левые силы.
На выборах в 2013 году Сергей Собянин победил с 51% голосов. Политик Алексей Навальный набрал 27%.