Умер историк Ричард Пайпс
20:59, 17 мая 2018
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Польский и американский историк Ричард Пайпс, специализировавшийся на истории России, умер в США в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Гарвардского университета.
It is with sadness that I convey the news that Richard Pipes (1923-2018) has passed away. He lived a long and productive life. May his memory be for a blessing.Опубликовано Barbara Kirshenblatt-Gimblett 17 мая 2018 г.
Программныий директор музея истории польских евреев Барбара Киршенблат-Гимблет
Родившийся в Польше, профессор Пайпс бежал в США от нацистов в 1940 году. Он служил в ВВС США, где выучил русский язык, и поступил в Гарвард в 1946 году, где оставался до выхода на пенсию в 1996 году (англ. яз.).
Ричард Пайпс занимался историей России и был одним из самых известных зарубежных специалистов по истории России начала XX века. Он написал, в частности, классическую книгу «Русская революция». Подробнее о книге можно почитать в книжном обзоре Галины Юзефович.
Помимо академической работы и образования, Пайпс был членом «Команды Б» (Team B), созданной властями США в 1976 году для оценки угрозы со стороны Советского союза одновременно с ЦРУ. В начале 1980-х он был советником президента США Рональда Рейгана.
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