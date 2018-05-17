Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина. Его подозревают в госизмене

Суд в Херсоне санкционировал арест главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он заключен под стражу до 13 июля, сообщает «Интерфакс».

Служба безопасности Украины ранее заявила, что Вышинский подозревается в государственной измене. Как указала СБУ, он публиковал материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, и поддерживал самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Вышинский, как заявил его адвокат Андрей Доманский в интервью телеканалу «Россия 24», свою вину категорически отрицает.