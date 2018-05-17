Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина. Его подозревают в госизмене
Суд в Херсоне санкционировал арест главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он заключен под стражу до 13 июля, сообщает «Интерфакс».
Служба безопасности Украины ранее заявила, что Вышинский подозревается в государственной измене. Как указала СБУ, он публиковал материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, и поддерживал самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вышинский, как заявил его адвокат Андрей Доманский в интервью телеканалу «Россия 24», свою вину категорически отрицает.
Кирилл Вышинский — гражданин Украины, получивший в 2015 году российское гражданство, был задержан в Киеве 15 мая, позже его этапировали в Херсон. Также 15 мая в офисе РИА Новости Украина — подразделения российского государственного информагентства «Россия сегодня» — был проведен обыск. Также обыски прошли и в квартирах некоторых сотрудников агентства.
МИД России в связи с задержанием Вышинского направил Украине ноту протеста. Госдума приняла специальное заявление с требованием немедленно освободить главного редактора РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ в связи с задержанием Вышинского возбудил уголовное дело по статьям 144 («воспрепятствование законной деятельности журналиста» и 299 УК РФ («привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности»).
18 мая у посольства Украины в Москве запланирована акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина, согласованная с мэрией.