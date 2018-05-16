СК возбудил дело из-за задержания в Киеве главреда РИА Новости Украина
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в Киеве главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Расследование ведется по статьям 144 («воспрепятствование законной деятельности журналиста» и 299 УК РФ («привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности»).
Журналист Вышинский, имеющий гражданство России и Украины, подозревается украинской прокуратурой в государственной измене.
Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, её дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.