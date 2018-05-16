СК возбудил дело из-за задержания в Киеве главреда РИА Новости Украина

Расследование ведется по статьям 144 («воспрепятствование законной деятельности журналиста» и 299 УК РФ («привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности»).

Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, её дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевском офисе РИА Новости Украина. Как сообщала СБУ, операцию проводили против медиаструктур, которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

В тот же день был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Его обвинили в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. В СБУ отметили, что Вышинский ежемесячно получал на проведение «подрывной информационной деятельности» 53 тысячи евро, которые распределял между структурами РИА Новости Украина.

В настоящее время задержанного этапируют в Херсонский городской суд, где 17 мая ему будет избрана мера пресечения.

МИД РФ направил Киеву две ноты протеста в связи с задержанием журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия правоохранительных органов Украины возмутительными и вопиющими, пообещав, что Москва на них ответит.