Сенат США поддержал возвращение «сетевого нейтралитета»

Associated Press
07:26, 17 мая 2018
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Верхняя палата Конгресса США поддержала законопроект о возвращении «сетевого нейтралитета», отмененного решением Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) в конце 2017 года.

Законопроект, подготовленный фракцией демократов в сенате, собрал 52 голоса «за» при 47 голосах «против».

Шансы на то, что этот законопроект будет одобрен Палатой представителей, где большинство занимают республиканцы, крайне невелики, отмечает Associated Press. Кроме того, отмену «сетевого нейтралитета» поддерживает президент США Дональд Трамп, обладающий правом вето.

В связи с этим, сообщает агентство, представители Республиканской партии назвали подготовку и принятие законопроекта о возвращении «сетевой нейтральности» — «политическим театром».

Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры должны одинаково относиться к любому трафику и не допускать дискриминаций, в том числе в виде дифференцированной платы.
«Сетевой нейтралитет» был закреплен Федеральной комиссией по связи США в феврале 2015 года, когда пост президента США занимал демократ Барак Обама. В декабре 2017 года при президенте-республиканце Дональде Трампе «сетевой нейтралитет» был отменен.

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