В США отменили принцип «сетевого нейтралитета», введенный при Обаме

Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) отменила принцип «сетевого нейтралитета», который обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться к любому трафику.

В комиссии свое решение назвали действием, направленным на «восстановление свободы в интернете». За отмену принципа проголосовали три человека, против — двое.

FCC закрепила принцип «сетевого нейтралитета» в феврале 2015 года. За это нововведение выступал, в частности, тогдашний президент США Барак Обама.

Действующий глава комиссии Аджит Паи, назначенный после начала работы администрации Дональда Трампа, с начала 2017 года говорил о планах отменить эту «репрессивную» норму, называя проблему надуманной; предыдущее положение дел, по его мнению, напротив, способствовало быстрому развитию интернет-отрасли в США.