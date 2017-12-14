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В США отменили принцип «сетевого нейтралитета», введенный при Обаме

The Verge
20:10, 14 декабря 2017
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Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) отменила принцип «сетевого нейтралитета», который обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться к любому трафику.

В комиссии свое решение назвали действием, направленным на «восстановление свободы в интернете». За отмену принципа проголосовали три человека, против — двое.

FCC закрепила принцип «сетевого нейтралитета» в феврале 2015 года. За это нововведение выступал, в частности, тогдашний президент США Барак Обама.

Действующий глава комиссии Аджит Паи, назначенный после начала работы администрации Дональда Трампа, с начала 2017 года говорил о планах отменить эту «репрессивную» норму, называя проблему надуманной; предыдущее положение дел, по его мнению, напротив, способствовало быстрому развитию интернет-отрасли в США.

Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры не могут по-разному относиться к тем или иным сайтам или видам трафика — к примеру, блокировать трафик или брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к какому-то сайту.
Планы FCC отменить нововведение в 2017 году спровоцировало в США акции протеста.

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