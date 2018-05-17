Российские пользователи пожаловались на сбой в работе App Store
Российские пользователи днем 17 мая пожаловались на сбой в работе магазина приложений App Store. У некоторых из них сервис выдает сообщение «Сбой подключения к App Store». У других он работает нормально.
Ну приехали pic.twitter.com/Mi7EGHsK6Z— Vadim Elistratov (@great_laziness) May 17, 2018
Судя по жалобам, App Store не работает не только на iPhone и iPad, но и на компьютерах.
Йеееее, успех pic.twitter.com/zwT3kd58xf— Timurse (@Timque) May 17, 2018
За пределами России App Store загружается нормально.
Причина сбоя неизвестна. По времени его начало совпало с блокировкой сотен IP-адресов WhatsApp и десятков адресов российских компаний.
Активисты, отслеживающие работу реестра запрещенных сайтов, не сообщали о попадании в него адресов Apple. Один из них, Филипп Кулин, в разговоре с «Медузой» предположил, что неполадки в работе App Store были связаны с блокировкой IP-адресов одного из крупнейших CDN-сервисов Akamai.
На странице с информацией о состоянии сервисов Apple указано, что App Store работает нормально.