Волонтера иркутского штаба Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей за прогулку по городу 5 мая

Октябрьский районный суд Иркутска назначил волонтеру городского штаба Алексея Навального Захару Сарапулову штраф в 150 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митингов.

Как сообщил координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов, Сарапулов был привлечен к административной отвественности за прогулку 5 мая, организованную после согласованного митинга.

15 мая Сарапулов был задержан полицией, после того, как суд рассмотрел его дело, он был отпущен на свободу.

Беспалов сообщил, что протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за прогулку 5 мая также составлен на него самого. Когда суд планирует рассмотреть его дело, Беспалов не уточнил.