Волонтера иркутского штаба Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей за прогулку по городу 5 мая
Октябрьский районный суд Иркутска назначил волонтеру городского штаба Алексея Навального Захару Сарапулову штраф в 150 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митингов.
Как сообщил координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов, Сарапулов был привлечен к административной отвественности за прогулку 5 мая, организованную после согласованного митинга.
15 мая Сарапулов был задержан полицией, после того, как суд рассмотрел его дело, он был отпущен на свободу.
Беспалов сообщил, что протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за прогулку 5 мая также составлен на него самого. Когда суд планирует рассмотреть его дело, Беспалов не уточнил.
5 мая в разных регионах России прошли акции «Он нам не царь», приуроченные к четвертому президентскому сроку Владимира Путина. В некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.
По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны около 1600 человек, в том числе более 700 в Москве и более 200 в Санкт-Петербурге. Возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к представителям власти — против участника акции в Санкт-Петербурге Михаила Цакунова, который якобы выбил зуб полицейскому.