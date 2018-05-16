«ВКонтакте» объявила об отказе сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй 

Meduza
13:09, 16 мая 2018
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Социальная сеть «ВКонтакте» не разрешила Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) использовать открытые данные о своих пользователях для анализа профилей заемщиков. Об этом говорится в заявлении управляющего директора соцсети Андрея Рогозова, поступившем в «Медузу».

«ВКонтакте» действительно рассматривала возможность сотрудничества с НБКИ, сообщил Рогозов, однако договориться о формате, который бы не противоречил принципам соцсети в сфере защиты данных пользователей, сторонам не удалось.

«В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей. Более того, продолжим бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически», — заявил Рогозов.

В начале 2018 года «ВКонтакте» через суд запретила компании «Дабл» собирать и анализировать общедоступные сведения о пользователях соцсети в коммерческих целях, в том числе для оценки их кредитного профиля. НБКИ было одним из клиентов «Дабла» и выступало ответчиком по иску «ВКонтакте», однако затем заключило мировое соглашение с соцсетью.
Национальное бюро кредитных историй собирает и хранит информацию о заемщиках. НБКИ — крупнейшее кредитное бюро в России.

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