Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй анализировать профили пользователей «ВКонтакте»

РБК
19:38, 2 апреля 2018
Надежный источник

Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) с помощью специального сервиса анализировать профили заемщиков в принадлежащей компании соцсети «Вконтакте», сообщает РБК.

Как рассказал изданию представитель Mail.Ru Group, сервис НБКИ будет анализировать только актуальные открытые данные; он не получит доступ к информации, которую пользователь «Вконтакте» решил скрыть или удалить.

Будет ли сервис НБКИ собирать данные о пользователях других сервисов Mail.Ru Group, в компании не сообщили.

Собранную в результате анализа профилей во «Вконтакте» информацию НБКИ сможет использовать для предоставления услуг сторонним компаниям, сообщил источник РБК. В Mail.Ru Group отказались раскрывать условия сотрудничества с бюро.

Mail.Ru Group владеет социальными сетями «ВКонтакте» (97 миллионов пользователей в месяц), «Одноклассники» (71 миллион пользователей в месяц) и «Мой мир» (9,2 миллиона пользователей ежемесячно).
Компания «В Контакте» (развивает одноименную соцсеть) в начале 2018 года через суд запретила компании «Дабл» собирать и анализировать общедоступные сведения о пользователях «ВКонтакте» в коммерческих целях, в том числе для оценки их кредитного профиля.
Изначально НБКИ было одним из клиентов «Дабла» и выступало вторым ответчиком по иску «ВКонтакте» к этой компании, но в августе 2017 года заключило мировое соглашение с владельцем соцсети.
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