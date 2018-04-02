Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй анализировать профили пользователей «ВКонтакте»

Mail.Ru Group разрешила с помощью специального сервиса анализировать профили заемщиков в принадлежащей компании соцсети «Вконтакте», сообщает РБК.

Как рассказал изданию представитель Mail.Ru Group, сервис НБКИ будет анализировать только актуальные открытые данные; он не получит доступ к информации, которую пользователь «Вконтакте» решил скрыть или удалить.

Будет ли сервис НБКИ собирать данные о пользователях других сервисов Mail.Ru Group, в компании не сообщили.

Собранную в результате анализа профилей во «Вконтакте» информацию НБКИ сможет использовать для предоставления услуг сторонним компаниям, сообщил источник РБК. В Mail.Ru Group отказались раскрывать условия сотрудничества с бюро.