В Коми затонул вездеход, погибли семь человек

Интерфакс
12:05, 16 мая 2018
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В Коми в районе Печоры затонул гусеничный вездеход. В результате погибли семь человек, которые не сумели выбраться из машины. Еще двоим людям удалось спастись, пишет «Интерфакс».

В вездеходе, как сообщила компания «Лукойл-Коми», находились сотрудники подрядных организаций — «АвтоГАЗкомплект» и «Бузулукской нефтесервисной компании».

Машина затонула при попытке переехать приток реки Кожва. Согласно пресс-релизу «Лукойл-Коми», вездеход, по предварительным данным, «отклонился от отсыпанной дороги», после чего «течением его затянуло в русло ручья».

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (часть 3 статьи 109 УК РФ).

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