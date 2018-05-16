Telegram подал в суд на компанию, которая объявила о создании криптовалюты Gram
Telegram подал в суд на компанию Lantah, объявившую о создании криптовалюты под названием Gram. Иск подан в суд Сан-Франциско, сообщило 14 мая юридическое издание The Recorder.
В иске говорится, что Telegram в последнем квартале 2018 года собирается запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту под названием Gram. Компания неоднократно использовала это название в бизнес-операциях (в том числе при привлечении средств инвесторов), таким образом, утвердила право на использование этого знака в области финансов и криптовалюты, сказано в документе.
Компания Lantah, утверждается в иске, подала заявку на регистрацию товарного знака для криптовалюты Gram лишь в феврале 2018 года, после многочисленных публикаций о планах Telegram запустить свою криптовалюту под таким же названием.
Владелец Lantah Дэниел Джеффри заявил сайту CCN, что его компания публично использовала знак Gram еще до того, как узнала о планах Telegram.
«Использование Lantah слова Gram для криптовалюты неизбежно приведет к путанице для клиентов, навредит репутации товарного знака Telegram и создаст ложное впечатление о происхождении криптовалютных сервисов Telegram», — сказано в иске (англ. яз.).