Telegram подал в суд на компанию, которая объявила о создании криптовалюты Gram

The Recorder
14:14, 16 мая 2018
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Telegram подал в суд на компанию Lantah, объявившую о создании криптовалюты под названием Gram. Иск подан в суд Сан-Франциско, сообщило 14 мая юридическое издание The Recorder.

В иске говорится, что Telegram в последнем квартале 2018 года собирается запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту под названием Gram. Компания неоднократно использовала это название в бизнес-операциях (в том числе при привлечении средств инвесторов), таким образом, утвердила право на использование этого знака в области финансов и криптовалюты, сказано в документе.

Компания Lantah, утверждается в иске, подала заявку на регистрацию товарного знака для криптовалюты Gram лишь в феврале 2018 года, после многочисленных публикаций о планах Telegram запустить свою криптовалюту под таким же названием.

Владелец Lantah Дэниел Джеффри заявил сайту CCN, что его компания публично использовала знак Gram еще до того, как узнала о планах Telegram.

«Использование Lantah слова Gram для криптовалюты неизбежно приведет к путанице для клиентов, навредит репутации товарного знака Telegram и создаст ложное впечатление о происхождении криптовалютных сервисов Telegram», — сказано в иске (англ. яз.).

The Recorder
О планах Telegram запустить собственную платежную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram стало известно в начале 2018 года. Компания провела два этапа ICO и собрала 1,7 миллиарда долларов. От третьего — публичного — этапа ICO мессенджер, как стало известно в мае, отказался.

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