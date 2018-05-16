СК назвал самоубийством смерть бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО. На его теле нашли следы пыток
Обвиняемый в мошенничестве предприниматель Валерий Пшеничный, которого в феврале 2018 года нашли мертвым в СИЗО № 4 Санкт-Петербурга, покончил с собой. Об этом ТАСС заявил руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.
Он добавил, что следователи пока не установили, был ли Пшеничный доведен до самоубийства.
«Достоверно установлено, что имело место самоубийство. В мотивах мы разбираемся — имело ли место доведение до самоубийства, если да, то с чьей стороны — со стороны органов следствия, службы исполнения наказания, сокамерников? Все это отрабатывается», — сказал Клаус.
Валерий Пшеничный был арестован в январе 2018 года по делу о мошенничестве. По версии следствия, управляемая им компания завысила стоимость контракта на разработку компьютерной модели подлодки «Варшавянка». Пшеничный отрицал вину.
Пшеничного нашли повешенным в СИЗО в феврале 2018 года. По факту его смерти СК возбудил дело о доведении до самоубийства. В апреле «Новая газета» со ссылкой на данные судмедэкспертизы написала, что на теле предпринимателя обнаружили следы изнасилования и пыток. По данным издания, Пшеничный не повесился, а был задушен шнурком.
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру и ФСИН связи с гибелью Пшеничного. Глава управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко заявил, что располагает доказательствами того, что сотрудники СИЗО и другие подследственные непричастны к смерти бизнесмена.