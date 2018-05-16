СК назвал самоубийством смерть бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО. На его теле нашли следы пыток

Обвиняемый в мошенничестве предприниматель Валерий Пшеничный, которого в феврале 2018 года нашли мертвым в СИЗО № 4 Санкт-Петербурга, покончил с собой. Об этом ТАСС заявил руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

Он добавил, что следователи пока не установили, был ли Пшеничный доведен до самоубийства.