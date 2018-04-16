«Новая газета»: фигуранта дела о хищениях при строительстве подлодок перед смертью насиловали и пытали в СИЗО

На теле предпринимателя Валерия Пшеничного, которого в феврале 2018 года нашли мертвым в СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге, обнаружены следы изнасилования и пыток. Об этом со ссылкой на данные судмедэкспертизы пишет «Новая газета».

Во рту Пшеничного нашли следы от электротравмы, которую, судя по всему, нанесли шнуром от паяльника. На теле погибшего были найдены колотые и резаные травмы, у него сломан позвоночник. Причиной смерти стало удушение и травма шеи.

Как пишет «Новая газета», из результатов экспертизы следует, что Пшеничный не повесился, как предполагалось ранее, а был задушен шнурком от капюшона. Причем анализы показали, что насиловали Пшеничного не сотрудники СИЗО.

Вдова Пшеничного Наталья заявила, что перед смертью муж трижды передавал ей записки с просьбой никому ничего не платить.

По факту смерти Пшеничного было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.