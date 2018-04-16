«Новая газета»: фигуранта дела о хищениях при строительстве подлодок перед смертью насиловали и пытали в СИЗО

Новая газета
14:26, 16 апреля 2018
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На теле предпринимателя Валерия Пшеничного, которого в феврале 2018 года нашли мертвым в СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге, обнаружены следы изнасилования и пыток. Об этом со ссылкой на данные судмедэкспертизы пишет «Новая газета».

Во рту Пшеничного нашли следы от электротравмы, которую, судя по всему, нанесли шнуром от паяльника. На теле погибшего были найдены колотые и резаные травмы, у него сломан позвоночник. Причиной смерти стало удушение и травма шеи.

Как пишет «Новая газета», из результатов экспертизы следует, что Пшеничный не повесился, как предполагалось ранее, а был задушен шнурком от капюшона. Причем анализы показали, что насиловали Пшеничного не сотрудники СИЗО.

Вдова Пшеничного Наталья заявила, что перед смертью муж трижды передавал ей записки с просьбой никому ничего не платить.

По факту смерти Пшеничного было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Что произошло с Пшеничным в тюрьме — непонятно. То есть понятно, что его пытали, а потом убили и не потрудились даже толком скрыть следы, решив отделаться враньем о суициде. Чего от Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги, потому что трижды он, повторим, писал жене, чтоб никому ничего не платила. Может быть — показаний, но тогда непонятно, против кого.

Новая газета
Тело Пшеничного обнаружили 5 февраля. Во ФСИН заявили, что он на время остался в камере один, а затем был найден повешенным. По информации «Московского комсомольца», он говорил сокамерникам, что его «все предали».
Пшеничного арестовали в январе 2018 года по обвинению в мошенничестве — по версии следствия, компания «НовИТ ПРО», которую он ранее возглавлял, завысила стоимость контракта на разработку компьютерной модели подлодки «Варшавянка».
Как пишет «Новая газета», Пшеничный сам добился возбуждения дела о хищениях против своего партнера Андрея Петрова. Затем Петров заключил досудебное соглашение и дал показания против Пшеничного и заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеба Емельченкова.
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