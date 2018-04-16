«Новая газета»: фигуранта дела о хищениях при строительстве подлодок перед смертью насиловали и пытали в СИЗО
На теле предпринимателя Валерия Пшеничного, которого в феврале 2018 года нашли мертвым в СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге, обнаружены следы изнасилования и пыток. Об этом со ссылкой на данные судмедэкспертизы пишет «Новая газета».
Во рту Пшеничного нашли следы от электротравмы, которую, судя по всему, нанесли шнуром от паяльника. На теле погибшего были найдены колотые и резаные травмы, у него сломан позвоночник. Причиной смерти стало удушение и травма шеи.
Как пишет «Новая газета», из результатов экспертизы следует, что Пшеничный не повесился, как предполагалось ранее, а был задушен шнурком от капюшона. Причем анализы показали, что насиловали Пшеничного не сотрудники СИЗО.
Вдова Пшеничного Наталья заявила, что перед смертью муж трижды передавал ей записки с просьбой никому ничего не платить.
По факту смерти Пшеничного было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Что произошло с Пшеничным в тюрьме — непонятно. То есть понятно, что его пытали, а потом убили и не потрудились даже толком скрыть следы, решив отделаться враньем о суициде. Чего от Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги, потому что трижды он, повторим, писал жене, чтоб никому ничего не платила. Может быть — показаний, но тогда непонятно, против кого.