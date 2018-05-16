Найденный мертвым бывший член экспертного совета «Единой России» был признан банкротом

Бывший член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, найденный мертвым в Москве, незадолго до смерти был признан банкротом. Он задолжал 50,4 миллиона рублей банку ВТБ, где до 2015 года занимал должность старшего вице-президента.
Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, человек, чье имя и дата рождения совпадают с данными бывшего члена экспертного совета «Единой России» и вице-президента ВТБ Юрия Котлера, в мае 2015 года взял в ВТБ ипотечный кредит. На него была куплена квартира в Брюсовом переулке, стоимость которой оценивается в 80,4 миллиона рублей.
В декабре 2017 года ВТБ потребовал признать Котлера банкротом, поскольку он перестал платить по кредиту. Его долг перед банком составил 50,4 миллиона рублей; более 1,6 миллиона из этой суммы — пеня за просрочку платежей.
В начале мая Арбитражный суд Москвы признал Котлера банкротом и постановил начать реструктуризацию его долга, что предполагает реализацию взятой в ипотеку квартиры. Сам Котлер на судебное заседание не пришел.
Юрий Котлер был найден
с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве. Предполагается, что он покончил с собой. По данным СМИ, рядом с телом обнаружили ружье и записку, из которой следовало, что Котлер совершил самоубийство по личным мотивам.
Следственный комитет начал
проверку по факту смерти Котлера, ее взял под личный контроль руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов.
В феврале 2018 года Котлер был избран членом экспертного совета «Единой России», созданного для обсуждения программных документов партии. В пресс-службе партии заявили
РБК, что к моменту смерти он уже не занимал этот пост (персональная страница Котлера на сайте «Единой России» сейчас недоступна
).
До избрания в экспертный совет «Единой России» Котлер работал заместителем директора Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Его совладельцем является группа «Сумма» братьев Магомедовых, которые в конце марта были арестованы по подозрению в мошенничестве и растрате.
По данным
«Коммерсанта», Котлер был уволен из НМТП в январе или феврале 2018 года за прогулы. В апреле он подал в суд
на компанию. Как пишет
РБК со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Москвы, иск касался взыскания невыплаченной зарплаты. Судебное заседание по нему назначено на 25 июня.
До перехода в НМТП, в 2013-2015 годах Котлер работал
старшим вице-президентом ВТБ.