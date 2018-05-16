Найденный мертвым бывший член экспертного совета «Единой России» был признан банкротом

Бывший член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, найденный мертвым в Москве, незадолго до смерти был признан банкротом. Он задолжал 50,4 миллиона рублей банку ВТБ, где до 2015 года занимал должность старшего вице-президента.

Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, человек, чье имя и дата рождения совпадают с данными бывшего члена экспертного совета «Единой России» и вице-президента ВТБ Юрия Котлера, в мае 2015 года взял в ВТБ ипотечный кредит. На него была куплена квартира в Брюсовом переулке, стоимость которой оценивается в 80,4 миллиона рублей.

В декабре 2017 года ВТБ потребовал признать Котлера банкротом, поскольку он перестал платить по кредиту. Его долг перед банком составил 50,4 миллиона рублей; более 1,6 миллиона из этой суммы — пеня за просрочку платежей.

В начале мая Арбитражный суд Москвы признал Котлера банкротом и постановил начать реструктуризацию его долга, что предполагает реализацию взятой в ипотеку квартиры. Сам Котлер на судебное заседание не пришел.