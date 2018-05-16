В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер

В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России», бывший член высшего совета партии Юрий Котлер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Котлер был обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом было найдено ружье, сообщили источники РИА Новости и «Коммерсанта».

На месте происшествия была обнаружена записка, из которой ясно, что самоубийство было совершено по личным мотивам, рассказал источник РБК в управлении МВД по Москве.

По информации РЕН ТВ, Котлер три дня не выходил на связь. Политика стал искать его помощник; не сумев связаться с Котлером, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь его квартиры.

По данным телеграм-канала Mash, полицию вызвал водитель Котлера. Это произошло после того, как политика стала искать его жена, которая находится во Франции. На столе в квартире Котлера нашли свидетельство на ружьё и билет члена партии «Единая Россия».