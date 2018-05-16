В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер

ТАСС
15:16, 16 мая 2018
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В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России», бывший член высшего совета партии Юрий Котлер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Котлер был обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом было найдено ружье, сообщили источники РИА Новости и «Коммерсанта».

На месте происшествия была обнаружена записка, из которой ясно, что самоубийство было совершено по личным мотивам, рассказал источник РБК в управлении МВД по Москве.

По информации РЕН ТВ, Котлер три дня не выходил на связь. Политика стал искать его помощник; не сумев связаться с Котлером, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь его квартиры.

По данным телеграм-канала Mash, полицию вызвал водитель Котлера. Это произошло после того, как политика стала искать его жена, которая находится во Франции. На столе в квартире Котлера нашли свидетельство на ружьё и билет члена партии «Единая Россия».

Юрий Котлер был избран в экспертный совет «Единой России» в феврале 2018 года (сейчас его персональная страница на сайте партии недоступна). До этого он был заместителем директора Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и вице-президентом банка ВТБ. До перехода в ВТБ в 2013 году Котлер состоял в высшем совете «Единой России» и руководил партийным проектом «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».
НМТП, где Котлер работал до возвращения в «Единую Россию», владеет группа «Сумма» братьев Магомедовых, которые в конце марта были арестованы по подозрению в мошенничестве и растрате на сумму в 2,5 миллиарда рублей. За месяц до смерти Котлер подал в суд на НМТП. Суть иска неизвестна, первое заседание по нему должно было состояться 25 июня.
Экспертный совет был создан в «Единой России» в начале 2018 года как площадка для обсуждения программных документов партии. В него вошел 31 человек.
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