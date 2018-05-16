США и Евросоюз осудили открытие Крымского моста

Внешнеполитическое ведомство США осудило строительство моста через Керченский пролив, по которому 16 мая было открыто движение автомобилей.

В заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт подчеркивается, что мост в Крым был построен без разрешения Украины.

Строительство Крымского моста, отметила Науэрт, «служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право».

В заявлении официального представителя Госдепартамента также говорится, что построенный мост препятствует судоходству, ограничивая размеры судов, которые могут проходить через него в Керченский пролив — единственный путь в территориальные воды Украины в Азовском море.

Госдепартамент США напомнил, что в отношении граждан и юридических лиц, участвующих в строительстве моста в Крым, действуют санкции.

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила строительство моста, указав, что оно направлено «на дальнейшую принудительную интеграцию» Крыма и изоляцию полуострова от Украины, «частью которой он является».

В посольстве России в США в свою очередь сообщили ТАСС, что власти РФ не намерены ни у кого спрашивать разрешение «на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов».