Французская полиция отпустила родителей чеченца, устроившего нападение в Париже
Во Франции полиция отпустила из-под ареста родителей уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих с ножом в Париже. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Associated Press.
Как сообщил собеседник агентства, родителям Азимова нечего инкриминировать «на данном этапе» расследования.
При этом полиция оставила под арестом друга Азимова, которого, по данным СМИ, зовут Абдул Хаким А. Ранее AFP сообщило, что французские спецслужбы следили за ним еще до нападения в Париже — с тех пор, как он женился на женщине по имени Инес Хамза, которая в январе 2017 года пыталась присоединиться к террористам в Сирии.
12 мая 21-летний Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Он убил одного человека и ранил еще четверых прежде чем был застрелен полицией. Азимов, предположительно, причислял себя к сторонникам «Исламского государства».
Родители нападавшего были задержаны сразу после происшествия. Их знакомые заявили, что семья не отличалась показной религиозностью и жила скромно: отец преступника был разнорабочим, а мать работала в ассоциации помощи бездомным. Вместе с ними был задержан один из приятелей Азимова.
Азимов вместе с семьей эмигрировал во Францию еще в детстве. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападение, возложил вину за действия чеченца на власти Франции. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в ответ назвал Кадырова «диктатором», заявив, что не хочет выслушивать от него «поучения».