Французская полиция отпустила родителей чеченца, устроившего нападение в Париже

Во Франции полиция отпустила из-под ареста родителей уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих с ножом в Париже. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Associated Press.

Как сообщил собеседник агентства, родителям Азимова нечего инкриминировать «на данном этапе» расследования.

При этом полиция оставила под арестом друга Азимова, которого, по данным СМИ, зовут Абдул Хаким А. Ранее AFP сообщило, что французские спецслужбы следили за ним еще до нападения в Париже — с тех пор, как он женился на женщине по имени Инес Хамза, которая в январе 2017 года пыталась присоединиться к террористам в Сирии.