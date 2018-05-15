Глава МИД Франции отказался от «поучений диктатора» Кадырова

Le Point
07:34, 15 мая 2018
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг резкой критике заявление Рамзана Кадырова, который ранее возложил на Париж вину за теракт, совершенный во французской столице выходцем из Чечни.

Французский чиновник назвал недопустимой позицию главы Чечни, которого он охарактеризовал как диктатора, сообщает Le Point.

«Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора, не уважающего верховенство права в собственной стране и также прекрасно знающего о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ», — заявил министр по итогам встречи с главой МИД Великобритании в Лондоне. (франц.яз.)

Le Point
Вечером 12 мая в центре Парижа 21-летний выходец из Чечни Хасан Азимов напал с ножом на прохожих, убив одного человека и ранив еще четверых. Нападавший, предположительно, причислявший себя к сторонникам «Исламского государства», был застрелен полицией.
Хасан Азимов вместе с семьей эмигрировал во Францию в начале 2000-х. В 2010 году он получил французское гражданство. Как выяснилось, ранее Азимов не привлекался к уголовной ответственности, но находился в списке лиц, потенциально угрожающих национальной безопасности Франции.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию о парижском теракте, возложил ответственность за формирование радикальных взглядов Азимова на власти Франции.

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